Haberler » Güncel » Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı - Haber

Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı.

27.01.2020 00:36 | Son Güncelleme: 27.01.2020 00:36Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı. Kazada at ölürken, otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.  Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ata çarptı. Kazada Bilal Çimen ile otomobildeki Haşim Çimen yaralanırken, at ise öldü. Yaralılar ihbarla gelen bağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Adıyaman Gölbaşı, Gölbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:26  Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti
01:11  Van'da ev yangını havanur ve hiranur yaşamını yitirdi
01:09  Bursa'da tarihi 'tevrat' ele geçirildi: 1 gözaltı
01:08  Basketbol efsanesi Kobe Bryant
01:06  Elazığ'daki deprem - Sürsürü mahallesinde arama çalışmaları (6)
27.01.2020 01:31:34