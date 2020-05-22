Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seyit Musa Birici (17), yaralandı.

22.05.2020 23:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:35
Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seyit Musa Birici (17), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Kaplan yönetimindeki 02 AGK 361 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Seyit Musa Birici'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Birici yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Seyit Musa Birici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Adıyaman’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, Güncel, Haber

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