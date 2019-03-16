Adıyaman'da Otomobilin Devrilmesi

Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesinde dün otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Cennet Üzümcü, Besni
ilçesinde toprağa verildi.
Eşinin kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çelikhan
Devlet Hastanesinde müdahaleye kurtarılamayan okul öncesi öğretmeni Cennet Üzümcü (25), Besni ilçesine bağlı Sarıyaprak
köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Üzümcü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel
, Üzümcü'nün öğretmen arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Kahta
ilçesinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri Mehmet ve Cennet Üzümcü'nün kızlarını kontrol için Malatya
'ya, hastaneye götürdüğü, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
Bu arada kazada yaralanan Mehmet Üzümcü
ve 6 aylık Ayşe Sena
Üzümcü'nün durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Dün Mehmet Üzümcü
idaresindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Çelikhan-Malatya kara yolunun 12. kilometresinde devrilmiş, kazada Mehmet ve Cennet Üzümcü ile 6 aylık bebekleri Ayşe Sena
yaralanmıştı.
Ağır yaralı Cennet Üzümcü kaldırıldığı Çelikhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.
Besni, Çelikhan, Adıyaman, Güncel
Kaynak: AA