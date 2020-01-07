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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı 2 yaralı

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralıADIYAMAN'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı.

07.01.2020 02:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:08
'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
ADIYAMAN'da, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'nda ilerleyen Yusuf Uslu yönetimindeki 44 DC 595 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İrfan Töken yönetimindeki 44 KT 138 plakalı otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüler ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı 2 yaralı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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