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Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

16.09.2019 13:35Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Siteler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Yılmaz'ın kullandığı 02 HL 833 plakalı otomobil ile Ahmet Küçükkelepçe yönetimindeki 44 AAB 251 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Yılmaz ile Fatma Yılmaz ve Hüseyin Çelenk yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Atatürk Bulvarı, Güncel

Kaynak: DHA

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