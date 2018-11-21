Adıyaman'da Park Halindeki Otomobilin Camları Kırıldı

Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde park halindeki otomobilin camları kırıldı.
İlçedeki Merkez
Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Ali Çiçek
'e ait plakası öğrenilmeyen park halindeki otomobilinin camları kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.
Çiçek, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hasar gören araçta inceleme yapan polis ekipleri, iş yerindeki kamera kayıtlarını inceledi.
Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez,Ali Çiçek,Gerger,Adıyaman
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:03