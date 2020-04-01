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Adıyaman'da pazarlarda insan yoğunluğu

Adıyaman'da 'evde kal' çağrılarına rağmen semt pazarlarında insan yoğunluğu yaşanıyor.

01.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:19
Adıyaman'da pazarlarda insan yoğunluğu
Adıyaman 'da 'evde kal' çağrılarına rağmen semt pazarlarında insan yoğunluğu yaşanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürürken, virüsün yayılmaması için sürekli 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Semt pazarlarında tezgahlar arasında 3 metre kuralının yanı sıra zaman zaman zabıta ve polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından semt pazarları ile ilgili alınan tedbir kararlarına kısmen uyuluyor ancak pazar yerlerinde insan yoğunluğu yaşanıyor.

Adıyaman'da her gün ayrı bir mahallede kurulan semt pazarında giyim ve oyuncak gibi ürünler satılmazken, sebze, meyve, gıda ürünleri satılıyor.

Yetkililerin, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarılarına rağmen pazarda yoğunluk yaşanıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel
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