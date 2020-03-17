Adıyaman'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
17.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:32
Adıyaman 'ın Çelikhan ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar sonucu PKK/KCK içinde yer alan 9 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T. ve H.B. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç. tutuklandı, İ.T, A.D. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar sonucu PKK/KCK içinde yer alan 9 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.
Zanlılar E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü, A.D, N.Ç, İ.T. ve H.B. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan E.Ç, V.D, C.B.D, M.Ç, E.Ü ve N.Ç. tutuklandı, İ.T, A.D. ve H.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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