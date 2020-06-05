Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltıADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

05.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:53
Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
ADIYAMAN'da, PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP eski il başkanının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, HDP eski il başkanı Abuzer Küçükkelepçe, Eğitim- Sen eski İl Başkanı Ayşegül Yücetaş ile R.A., E.G. ve C.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ile dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Adıyaman’da PKK operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt’te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı Haber
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haberler››Güncel››Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:49: Bodrum'da 20 yaşındaki gencin öldüğü lastik bot kazası güvenlik kamerasında - Haber 11:48: Mersin merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı - Haber 11:48: Son dakika haber: flaş - Haber 11:48: Pazaryeri ilçesinde tarla yolları yapılıyor - Haber 11:48: 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminden esinlenerek yaptığı tilki kapanına talep yağıyor - Haber 11:38: Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı - Haber 11:07: 7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada! - Haberler 10:47: İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması - Haber 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber 09:33: Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı - Haberler