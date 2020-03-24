Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı - Haberler

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısıADIYAMAN'da, polis ve zabıta ekip araçlarından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması için anonslar yapılıyor.

24.03.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:41
Adıyaman 'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı
ADIYAMAN'da, polis ve zabıta ekip araçlarından 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması için anonslar yapılıyor. Kentteki trafik ışıklarında da kırmızı ışıkta, 'Evde Kal' yazısı yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına uyulması için Adıyaman'da polis ve zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda devriye görevi yaparak, 'Evde kal' anonsları yapıyor. Kentte ayrıca trafik ışıkları sinyalizasyon sisteminde bulunan kırmızı ışıklarda, 'Evde Kal' yazısına yer verilerek, farkındalık oluşturuluyor.
BELEDİYE BAŞKANI DA ANONS YAPTI
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise belediye hoparlörlerinden uyarı anonsu yaptı. Kılınç, anonsta salgına karşı uyarıda bulundu, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan dışarı çıkmamalarını istedi.
Gençlerin de salgın konusunda duyarlı olmasını isteyen Kılınç, "Bu büyük bir risk. Her ne kadar gençler için hastalanma riski az olsa da, bulaştırma potansiyeline sahip oldukları için risk taşımaktadır. Ölüm riski ve hastalanma riski yaşlı insanlarda çok daha fazla dolayısıyla her fırsatta uyarılar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evde kalmaları için de çalışmalar yürütüyoruz. Sinyalizasyon sisteminde de kırmızı ışık üzerine 'Evde Kal' yazısı ile sürücülerin dikkatini çekiyoruz. Süreci kazasız belasız ve az hasarla atlatmak adına çalışıyoruz" diye konuştu. Adıyaman’da polis anonslarında ve trafik ışıklarında ’evde kal’ uyarısı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Adıyaman'da polis anonslarında ve trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

14:56: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor - Haber 14:56: Ankara polisi ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı - Haber 14:55: Adıyaman Valisi'nden evden çıkmayan yaşlıya teşekkür telefonu - Haber 14:55: Avcılar'da PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması - Haber 14:55: Turgutlu'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading