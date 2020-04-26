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Adıyaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Adıyaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralıADIYAMAN'da, devriye gezen polis ekip aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.

26.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:29
Adıyaman'da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı
ADIYAMAN'da, devriye gezen polis ekip aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 polis yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yeni Mahalle'de meydana geldi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut U. yönetimindeki 02 A 4844 plakalı görev aracı ile Naci Ülgür'ün kullandığı 06 TAR 26 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ekip aracının sürücüsü Mahmut U. ile yanındaki meslektaşı Fatih Ç., yaralandı. Yaralı polisler, kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adıyaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2 polis yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Polis, Güncel , Haber
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