Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

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Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yunus ekipleri, AA'nın çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflarına oy verdi.
AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan ekipler, daha sonra haber
, yaşam ve spor
kategorilerinde fotoğrafları oyladı.
Yunus ekiplerinden polis memuru Serkan Yavuz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.