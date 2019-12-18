Haberler » Güncel » Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:58Adıyaman'da polis ekipleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğinde görevli "Yunus" timleri, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Yunus ekipleri, AA'nın çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflarına oy verdi.
AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan ekipler, daha sonra , yaşam ve kategorilerinde fotoğrafları oyladı.
Yunus ekiplerinden polis memuru Serkan Yavuz, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı", sporda Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42 İTSO 2020 tahmini bütçesi belli oldu - Haber
15:42 Irak'ta bağımsız milletvekili Faik Şeyh Ali, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesini istedi - Haber
15:42 AFSÜ Rektörü Okumuş'tan "kadına şiddete hayır" - Haber
15:42 Karaman'da eczacı kalfaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
15:42 Ulaşım Kongresi'nde "Yeni Nesil Araçlar" konuşuldu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
13:18 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu'nun kurduğu partiye ilk yorum - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 15:50:45