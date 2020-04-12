Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama

ADIYAMAN'da, polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda sürücülere lokum dağıtılarak uyarılarda bulunuluyor.

12.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:57
Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama

ADIYAMAN'da, polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda sürücülere lokum dağıtılarak uyarılarda bulunuluyor.Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturdukları uygulama noktalarında, araçlarda bulunanların kimlik bilgisi sorgulaması yapılıyor ve koronavirüs salgınına ilişkin bilgilendiriliyor. Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerle sohbet etti ve durdurulan araç sürücülerine lokum ikramında bulundu. Uygulama noktalarında İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından da araçta bulunan sürücüler ve yolcuların ateş ölçümü  yapıldı. Bu arada karantinada olması gereken ismi öğrenilemeyen bir kadın ise polis ekipleri tarafından uyarılarak evine götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Haberler
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:20: Kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 17:20: Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis'te koronavirüs önlemleri sürüyor - Haber 17:20: Heniyye, Fas Başbakanı ile Kovid-19'u ve İsrail'in ilhak çalışmalarını görüştü - Haber 17:19: Sokağa çıkmadılar ama denize girdiler - Haber 17:19: Polis sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber