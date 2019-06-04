Adıyaman
'da protokol ile halk bayramlaştı
ADIYAMAN'da, protokol üyeleri ile vatandaşlar bayramlaştı. Mimar Sinan
Kültür Parkında düzenlenen bayramlaşma programına; Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti
milletvekilleri Ahmet Aydın
, Halil İbrahim Fırat
, Muhammed Fatih Toprak
, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç
, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Gülizar Erden, Adıyaman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut
, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy
, Emniyet Müdürü Metin Alper
, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.
Bayramlaşma programı sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindekiler vatani görevini yapan askerlerle ve polislerle ile koruma altında kalan çocukları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Kaynak: DHA
Mimar Sinan
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