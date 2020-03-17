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Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Adıyaman'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

17.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:32
Adıyaman'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Adıyaman 'da bir otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelinin 21 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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