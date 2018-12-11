Adıyaman'da Sağanak

Adıyaman
'ın Besni
ve Gerger
ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.
Besni ilçesine bağlı Şambayat
beldesinde bulunan çimento fabrikası yakınındaki dere, heyelan sonucu adeta göle dönüştü.
Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri ilçede trafikte aksamalara yol açtı. Adıyaman istikametine seyir halindeki sürücüler, güçlükle ilerleyebildi.
Tut- Gölbaşı
kara yolunun 10'uncu kilometresinde sağanaktan dolayı yaşanan heyelan nedeniyle, yolda çökmeler meydana geldi.
Kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği ifade edildi.
Gerger ilçesinde de yağışın yaşamı olumsuz etkilediği kaydedildi.
Gerger Kaymakamı Resul Özdemir
, ilçede kuvvetli yağış nedeniyle taşımalı sistemdeki okullarda eğitime yarın ara verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
Gerger,Besni,Adıyaman
11 Aralık 2018 Salı 20:15