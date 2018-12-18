Adıyaman'da Sahte İçki Operasyonu

Adıyaman
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi yaptıkları operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Gölbaşı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşının yaklaşması sebebiyle sahte veya kaçak içki yapımı ve satımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Gölbaşı ilçe merkezinde faaliyet gösteren tütüncü dükkanı ile aynı kişilere ait depoya eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Operasyonda, 27 kaçak vodka, 43 kaçak rakı, 24 kaçak viski 40 litre şişelenmemiş sahte vodka ve 150 karton değişik markalarda bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili S.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Belgesiz olarak tütün ve tütün mamülü ile alkollü içecek sattığı için iş yerine idari işlem yapıldı. İfadesi alınan şüpheli, serbest bırakıldı.
Adıyaman
Kaynak: AA