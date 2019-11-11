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Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı

ADIYAMAN'da jandarmanın sahte içki satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

11.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:37Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı

ADIYAMAN'da jandarmanın sahte içki satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl İlçe  Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente sahte içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Gaziantep- Besni yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma plakası belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj kısımda yapılan aramalarda farklı markalara ait 23 dolu şişe ve 10 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi. İçkiye el koyan ekipler otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Jandarma, Besni, Güncel

Kaynak: DHA

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