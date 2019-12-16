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Adıyaman'da sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'da, polisi görünce üzerindeki 200 TL'lik 14 sahte banknotu atıp kaçmaya çalışan M.B., ekiplerce yakalandı.

16.12.2019 20:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:59Adıyaman'da sahte paraları atarak kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

ADIYAMAN'da, polisi görünce üzerindeki 200 TL'lik 14 sahte banknotu atıp kaçmaya çalışan M.B., ekiplerce yakalandı. M.B. tutuklandı.

Tütün Pazarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gören M.B., üzerindeki paraları yola atıp kaçmaya başladı. Şüpheliyi fark eden polisler yaşanan kovalamacanın ardından M.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. 200 TL'lik 14 sahte banknota da el koyan ekipler, M.B.'yi sorgulamak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güncel

Kaynak: DHA

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