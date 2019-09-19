Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

19.09.2019 14:05Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren medikal ürünler satan bir firma tarafından fatura edilen reçeteleri incelemeye aldı.
İncelemeler sonucunda raporların söz konusu vatandaşların bilgisi olmadan sahte olarak düzenlendiği, bu raporlarla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para tahsil edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şirket sahibi ve çalışanları M.T, H.Y.S, İ.P. ve Ö.D. gözaltına alındı.
Operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21 Tosya Kaymakamından Gaziler Onuruna kahvaltı
17:21 Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi yanındaki ağaçlık alanda yangın
17:20 Diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki - BURSA
17:20 Üsküdar'daki otobüs kazası davası
17:20 Zabıtanın ürünlerini topladığı zeynep nineye artık satış serbest
17:19 Tbmm başkanı şentop, kktc başbakanı tatar ile görüştü
17:19 Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi içindeki ağaçlık alanda yangın (2)