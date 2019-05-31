Adıyaman
'da Sakal-ı Şerif'e büyük ilgi
ADIYAMAN - Adıyaman'da Kadir Gecesi
nedeniyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Adıyaman Merkez
Kab Camisinde ziyarete açılan Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerif'ini görmek için vatandaşlar Cuma Namazından sonra sıraya girdi. Cuma Namazı sonrası Salavatlar getirilerek ziyarete açıldı. Kadınlar ve erkekler salavatlar ve dualar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i görmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar cep telefonları ile Sakal-ı Şerif'i kaydetti. Kab Cami İmam Hatibi Fethi Erdil, "Rabbim günahlarımızın affına vesile kılsın. Sakal-ı Şerif, Peygamber Efendimizden bir hatıradır. Ziyaret etmek bir ibadet değildir ama onu hatırlamak salat-ü selam getirmek bizim acımızdan çok güzeldir. Peygamber Efendimize binlerce kez salat-ü selam olsun, Allah'ın rahmeti Müslümanların üzerine olsun inşallah" dedi.Vatandaşlar ise, Sakal-ı Şerif'i görmekten duydukları mutluluk ve heyecanı dile getirdi.
Kaynak: İHA
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