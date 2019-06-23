23.06.2019 11:16
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ADIYAMAN'DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Kıymaz yönetimindeki 01 BK 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Kıymaz ile otomobildeki Refika, Songül, Sedanur Kıymaz ile Songül ve Devran Geyik yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Acil Servis 'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.ADIYAMAN'DA ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: DHA
Siverek , Kahta , Adıyaman , Güncel

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