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Adıyaman'da şehir içi minibüsleri denetlendi

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi minibüs taşımacılığı yapan ulaşım hatları denetlendi.

25.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:38
Adıyaman 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi minibüs taşımacılığı yapan ulaşım hatları denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi ulaşım yapan minibüsçüleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yolcuları yan yana oturmaları ve düzenli dezenfekte etmeleri konusunda uyardı.
Ekipler, durdurdukları araçlarda sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşları evlerine geri dönmeleri için uyardı, sürücülerden de araçta bulunan yolcuların yan yana oturmamalarını, bu yönde tedbir almalarını istedi.
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Adıyaman’da şehir içi minibüsleri denetlendi

Kaynak: AA

Etiketler : Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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Adıyaman'da şehir içi minibüsleri denetlendi

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