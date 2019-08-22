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Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

22.08.2019 04:14 Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Heyik Dağı yakınlarında F.U, N.S. ve M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çoban olduğu öğrenilen N.S. (60) ile F.U. yanlarında bulundurdukları pompalı av tüfekleriyle birbirlerine ateş etti.

Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, F.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan N.S. ise ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. N.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya karıştığı ileri sürülen M.G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.U'nun cesedi ise olay yeri incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane önüne gelen F.U'nun yakınları sinir krizi geçirdi.


Adıyaman, Jandarma, Besni, Güncel

Kaynak: AA

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