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"Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı" haberimizin başlığında sehven yer alan "beklesin" ifadesi...

Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

27.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:24
Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Gruplar arasında Bahçecik Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada F.D. ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bahçecik, Adıyaman, Güncel, Haber
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