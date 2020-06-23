Adıyaman'da silahlı kavgaya tutuklama

Adıyaman'da silahlı kavgaya tutuklamaADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan ve F.B.'nin bacağından vurularak yaralandığı silahlı kavgaya karışan G.H., tutuklandı.

23.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:55
Adıyaman'da silahlı kavgaya tutuklama
ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan ve F.B.'nin bacağından vurularak yaralandığı silahlı kavgaya karışan G.H., tutuklandı.
Bahçecik Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan kavgada F. B., tabancayla bacağından vuruldu. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlenen şüphelilerden G.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen G.H., tutuklanarak cezaevine koyuldu. Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi arıyor. Adıyaman’da silahlı kavgaya tutuklama

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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