Adıyaman'da Siyasiler Oylarını Kullandı

Kaynak: İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde 405 bin 579 seçmenin bulunduğu Adıyaman'da seçmenler sabah saat 07.00-16.00 saatleri arasında sandığa gitti.Siyasi partilerin belediye başkan adayları ve milletvekilleri oylarını kullandı. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan adayı Süleyman Kılınç Türkiye Petrolleri Ortaokulu 1086 nolu sandıkta, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı Adıyaman Lisesi 1004 nolu sandıkta, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal Yavuzselim İlköğretim Okulu 1365 nolu sandıkta, Milletvekili Ahmet Aydın Cengiz Topel Ortaokulu 1322 nolu sandıkta, Milletvekili Halil İbrahim Fırat Türkiye Petrolleri Ortaokulu 1087 nolu sandıkta, Milletvekili Fatih Toprak Adıyaman Anadolu Lisesi 1439 nolu sandıkta, Milletvekili Yakup Taş Türkiye Petrolleri Ortaokulu 1085 nolu sandıkta, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Menderes İlkokulu 1257 nolu sandıkta oy kullandı.Adıyaman Valisi Aykut Pekmez oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Adıyaman il genelinde oy verme işlemleri sabah saat 07: 00'den beri huzur ve güven içerisinde devam ediyor. Ümit ediyorum milletimizin iradesi en güzel şekilde sandığa yansıyacak ve demokrasimiz bundan kazançlı çıkacaktır. İl genelinde toplam bin 550 sandıkta 405 Bin 579 seçmenimiz oyunu kullanacak. Oy verme işlemlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla Adıyaman il genelinde bin 576 polis ve 2 bin 277 Jandarma personeli olmak üzere toplam 3 bin 853 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. Demokrasimize daha da güç katacak olan Mahalli İdareler Seçiminin ilimizde güven ortamı içerisinde, huzur ve hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçmesini temenni ediyor, seçimin ülkemize, milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın ise oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye bu gün sandık başına gidiyor. Millet iradesini bu gün sandığa yansıtacak. Siyasetçiler bu güne kadar her sözü söyledik. Millet bu işi neticelendirecek. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kendilerini yönetecek olan yöneticileri belirleyecek. Biz seçim sürecinden itibaren yerel seçim olmadığını, ülkenin, bu coğrafyanın ve mazlumları ilgilendiren seçim olduğunu söyledik. Türkiye üzerinde oynanan oyunları, Cumhurbaşkanımız karşısında birleşen ittifakları bütün milletimiz görüyor. Bu ülkenin ve milletin bekası, ümmetin geleceği seçimlere de bağlıdır. Vatandaşlarımız ferasetle sandıklara gidip geleceğini tayip ediyor. İnşallah kazasız, belasız, katılımın yüksek olduğu güzel bir seçim olması temennisiyle hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık dört aydır devam eden seçim çalışmaları demokratik bir ortamda geçti, ben bu anlamda siyasi aktörleri tebrik ediyorum. Bu bir seçim ve seçimler demokrasi şölenidir. Seçim sürecini bir an evvel tamamlayıp hizmet sürecine geçmek lazım. İnşallah dört beş yıl seçim olmayacak. Bu anlamda sükunet olacak, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmeler olacak vatandaşımız rahat edecek. Partimizin bu 14. Seçimi, ülkemizin bulunduğu ortam ve coğrafi konum itibarıyla sosyo-kültürel yapısı itibarıyla her seçim beka sorunudur. Her seçim öncesi manipülasyonlar yapılmakta, farklı oyunlar oynanmaktadır. Ben inanıyorum ki halkımız her seçim olduğu gibi bu seçimde de ferasetle sandıkta en iyi cevabı verecektir. Seçim süreci bu güne kadar nasıl ki sükunet içinde geçtiyse bugünün de aynı güzellik ve sükunet içerisinde hem belediye başkan adayları, hem de muhtar adaylarımız için geçmesini temenni ediyorum. Seçim ölüm kalım savaşı değildir. Kimin kısmetinde varsa, vatandaşlarımız kime teveccüh gösterecekse o arkadaşımız seçilecektir. Sandıktan çıkacak olan karara saygı duymak gerekir. Seçim bugün biter ancak bizler her zaman bir aradayız, yüz yüzeyiz. Adıyaman halkının kendisine yakışır bir seçim sürecini geride bırakacağından eminim. Bu vesileyle seçimin ilimize, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, seçim süreci boyunca emeği geçen herkese ve kadirşinas Adıyaman halkımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ise konuşmasında, "31 Mart seçimleri için oyumuzu kullandık. Adıyaman için hayırlısı olsun. Adıyaman kazansın, hizmet kazansın diyorum. Bu seçimlerin ülkemize, ilimize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Ahmet Faruk Ünsal ise açıklamasında, "İki aydan bir süredir biz siyasetçiler sahada söz söyledik. Bugün söz söyleme sırası halkın, milletin. Hayırlı olmasını diliyorum. Herkes sandığın iradesine, milli iradeye bundan sonra çıkacak sonuca saygılı olacak. Ülkemiz için halkımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN