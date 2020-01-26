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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldıADIYAMAN'da, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

26.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:27
'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı
ADIYAMAN'da, evde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen, aynı aileden 4 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yaşayan Baba ailesi, dün akşam evlerinde sobayı yakıp, uyudu. Bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle uyanan aile bireyleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirlediği 4 kişiyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adıyaman'da sobadan zehirlenen 4 kişi, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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