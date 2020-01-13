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Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı toprağa verildi

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) toprağa verildi.

13.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:03Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı toprağa verildi

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek ölen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) toprağa verildi.

Merkeze bağlı Dağ köyünde yaşayan engelli Emine Akın, kızları Remziye, Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan, dün sabah evlerinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye Akın'ın öldüğünü belirlerken, Zeliha Akın ile Ahmet İlhan hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cenazeleri hastanede yapılan otopsi sonrası bugün öğle vakti Yeni Mezarlık Caminde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Ahmet İlhan, Kuyucak, Güncel

Kaynak: DHA

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