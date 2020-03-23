Adıyaman'da su borcu bulunanların kesintileri ertelendi
Adıyaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.
23.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:02
Adıyaman 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.
Adıyaman Belediye'sinden den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamından hijyenin önemine değinilerek, şunlara yer verildi:
"Borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını alındı. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerdevatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devamedeceğiz."
Adıyaman Belediye'sinden den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamından hijyenin önemine değinilerek, şunlara yer verildi:
"Borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını alındı. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerdevatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devamedeceğiz."
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Kaynak: AA