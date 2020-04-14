Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Adıyaman'da su borusu patladı, cadde göle döndü

Adıyaman'da su borusu patladı, cadde göle döndüADIYAMAN'da, su borusunun patlamasıyla cadde suyla doldu.

14.04.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
Adıyaman 'da su borusu patladı, cadde göle döndü
ADIYAMAN'da, su borusunun patlamasıyla cadde suyla doldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan Eskisaray Mahallesi'nden geçen ana su borusu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Çevrede korkuya yol açan patlamanın ardından cadde ve sokaklar su altında kaldı. Belediye ekipleri, ana vanayı kapatarak suyu tahliye etmek ve arızayı gidermek için çalışma başlattı. Adıyaman’da su borusu patladı, cadde göle döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Adıyaman, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Haberler ›› Güncel ››Adıyaman'da su borusu patladı, cadde göle döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti." - Haber 20:00: Osmaniye'de bir mahalleye koronavirüs karantinası - Haber 19:59: FLAŞ - Haber 19:59: Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla... - Haber 19:59: Bursa polisinden caddelerde eş zamanlı 'Evde kal' çağrısı - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler