17.07.2019 18:50
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Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldü

Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldüADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo (10), yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldü
ADIYAMAN'ın Samsat ilçesinde, sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo (10), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Yarımbağ köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınındaki sulama kanalına giren Suriye uyruklu Hatice Ramo, bir süre sonra gözden kayboldu. Ramo'nun suya atladığını ve çıkmadığını gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Bu sırada suya atlayanlar küçük kızı bulup çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramo, Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinni ardından Ramo, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ramo, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Hatice Ramo'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldü
Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel

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