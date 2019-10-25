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Adıyaman'da şüpheli ölüm

Adıyaman'da yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam yol kenarında ölü olarak bulundu.

25.10.2019 14:32Adıyaman'da şüpheli ölüm
Adıyaman'da yaklaşık üç gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam yol kenarında ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Termal köyünde yaşayan Aziz Yılmaz'dan (71) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Köylüler, Yılmaz'ın cesedini yol kenarında fark etti. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.
Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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