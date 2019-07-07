07.07.2019 22:37
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Adıyaman'da taciz kavgası 3 yaralı, 3 gözaltı

Adıyaman'da taciz kavgası 3 yaralı, 3 gözaltıADIYAMAN'da, yemek yiyen kadını taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Adıyaman'da taciz kavgası 3 yaralı, 3 gözaltı
ADIYAMAN'da, yemek yiyen kadını taciz ettiği öne sürülen Suriye uyruklu şüpheli ile Türk vatandaşları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde bir restorantta yemek yediği sırada ismi öğrenilemeyen kadın, kendisine laf attığını öne sürdüğü Suriye uyruklu şüpheliye tepki gösterdi. Kadının haber vermesiyle gelen yakınları ile Suriye uyruklu şüpheli arasında kavga çıktı. Bu sırada olay yerine Suriye uyruklu şüphelinin yakınlarının da gelişiyle kavga büyüdü.
Büyüyen kavga ihbarla olay yerine gelen polis tarafından biber gazlı müdahale ile sonlandırıldı. Kavgada yaralan 3 kişi olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adıyaman'da taciz kavgası 3 yaralı, 3 gözaltı
Kaynak: DHA
Adıyaman, Suriye, Güncel

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