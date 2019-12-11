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Adıyaman'da tamir edilen telefonun bataryası yandı

Adıyaman'da tamire bırakılan bir telefonun bataryasının aniden yanmaya başlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

11.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:46Adıyaman'da tamir edilen telefonun bataryası yandı
'da tamire bırakılan bir telefonun bataryasının aniden yanmaya başlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde cep telefonu tamiri yapan Ferit Gölgül, tamir için bırakılan bir telefona işlem yaptığı sırada bataryasından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanların yükselmesi sonucu bataryayı masaya bırakan Gölgül, daha sonra bataryayı eline alarak dışarıya çıkardı.
O anlar ise iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan Gölgül'ün parmaklarında yanık olduğu öğrenildi.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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