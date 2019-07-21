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ADIYAMAN'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.

21.07.2019 13:07
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt tankerinin şoförü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25'inci kilometrede meydana geldi. Adıyaman yönünde giden Ömer Tepe yönetimindeki 02 SA 666 plakalı akaryakıt tankeri, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tankerde sıkışan Tepe'yi kurtardı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tepe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. ADIYAMAN'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel

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