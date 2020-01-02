Haberler » Güncel » Adıyaman'da 'tapulu arazim' deyip yolu trafiğe kapattı - Haber

Adıyaman'da "tapulu arazim" deyip yolu trafiğe kapattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.

02.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:46 Adıyaman'da
'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı.
Kurugeçit Mahallesi 125'inci Sokak'taki yolun arazisinden geçtiğini iddia eden Abdullah Tatlı, ahşap çit çekip yolu kapatarak geçişi engelledi.
Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.
Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalleli ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.
Yolu trafiğe kapatan Abdullah Tatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı bulunduğunu, Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili daha önce takipsizlik kararı verildiğini söyledi.
Önceki yıllarda yola asfalt döküldüğünü aktaran Tatlı, "Sokağın resmi yolu yan taraftan geçmektedir. Resmi yol olsa burayı kapatamam ancak burası benim resmi tapulu arazim olduğu için kapatıyorum." iddiasını dile getirdi.

Adıyaman, Zabıta, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:52   Kadınlar halı dokuyarak aile bütçesine katkı sağlıyor - Haber
15:52   İzmit Belediyesinde 25 personelin sözleşmesinin yenilenmemesine tepki - Haber
15:50   Guatemala Büyükelçisi Barrios, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Haber
15:50   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guatemala Büyükelçisini kabul etti - Haber
15:50   FNSS ve ASELSAN'dan zırhlı muharebe araçlarının yenilenmesinde iş birliği - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
13:58   Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi - Haber
13:47   İstanbul'da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti alan olmadı - Haber
2.01.2020 15:53:26