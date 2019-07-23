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ADIYAMAN'DA, TARAFTARLAR DERNEĞİ SOYULDU

Adıyaman'da, faaliyet gösteren Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

23.07.2019 11:53
Adıyaman'da, faaliyet gösteren Taraftarlar Derneği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından soyuldu.
Olay, gece saatlerinde Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Taraftarlar Derneğin görevlileri, binanın kapısının kırık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, içeride bulunan futbol malzemeleri ile bazı evrakların çalındığı tespit edildi. Parmak izi araştırması yapan polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. ADIYAMAN'DA, TARAFTARLAR DERNEĞİ SOYULDU
Kaynak: DHA
Adıyaman, Polis, Güncel

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