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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 7 gümüş sikke ve 1 silindir mührü satmaya çalışan M.B., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı.

31.07.2019 12:26 Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 7 gümüş sikke ve 1 silindir mührü satmaya çalışan M.B., jandarma ve polisin ortak operasyonu ile yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri M.B.'nin tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.B.'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise Roma dönemine ait olduğu belirtilen 7 gümüş sikke ve 1 silindir mühür ele geçirildi.
Tarihi eserler Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan M.B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Adıyaman, Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: DHA

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