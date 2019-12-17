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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait 90 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:04Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ADIYAMAN'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda döneme ait 90 sikke ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten 'a sikke getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Besni ilçe girişinde oluşturulan uygulama noktasında durdurduğu otomobilde üzerinde çeşitli figürler bulunan 90 sikke ele geçirdi. Eserlere el koyan jandarma, otomobildeki 3 kişiyi gözaltına aldı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.



Helenistik, Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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