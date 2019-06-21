21.06.2019 12:34
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Adıyaman'da taşımacılığın böylesi

Adıyaman

Adıyaman'da, aşırı yüklenen bir kamyonette yüklü hurda malzemeler yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman 'da, aşırı yüklenen bir kamyonette yüklü hurda malzemeler yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman Atatürk Bulvarı 'nda seyreden bir kamyoneti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kamyonetin üzerine iplerle bağlanarak yüklenen ve içerisinde hurda malzemelerin olduğu torbalar trafikte tehlikeye neden oldu. Oldukça yüksek ve dengesiz duran yüklerle ilerleyen kamyonet kent merkezinden Gölbaşı ilçesi istikametine doğru ilerledi.

Diğer sürücü ve çevredeki vatandaşların hayrete düşüren kamyon, bir süre sonra gözden kayboldu - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Atatürk Bulvarı , Adıyaman , 3. Sayfa

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