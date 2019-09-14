Haberler » Güncel » Haber

Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

14.09.2019 20:54Adıyaman'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çemberlitaş köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek, taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan, Muhittin, Bayram, İslim, Bereket ve Musa Tak ile Mehmet Fatih Ata yaralandı.
Yaralılar ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:32 Sinema tutkusunun peşinde 10 bin kilometre
12:32 Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 8'i çocuk, 10 yaralı
12:32 Yavru deniz kaplumbağalarının denize kavuşma mücadelesi görüntülendi
12:31 Ava gitti, arıların saldırısına uğradı
12:31 AVM'de ilginç anlar, gören oraya koştu
12:30 Otomobilin altına yılan, sanayi sitesinde çıkarıldı
12:30 Türkiye'nin ilk 'Hobbit Kafe'si açılıyor