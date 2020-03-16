Adıyaman'da taziye evleri kapatıldı
Adışaman'daki tazi evlerinin korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı tutulması kararı alındı.
16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:04
Adışaman'daki tazi evlerinin korona virüs salgını nedeniyle ikinci bir emre kadar kapalı tutulması kararı alındı.
Adıyaman Belediyesi kentin çeşitli bölgelerinde bulunan taziye evlerinin bir süreliğine kapatılması kararını aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, ülke genelinde yayılan korona virüs salgını nedeniyle kararın alındığı belirtilerek, ikinci bir emre kadar taziye evlerinin kapalı tutulacağı vurgulandı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise korona virüs tehdidi ortadan kalkana her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN
Adıyaman Belediyesi kentin çeşitli bölgelerinde bulunan taziye evlerinin bir süreliğine kapatılması kararını aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, ülke genelinde yayılan korona virüs salgını nedeniyle kararın alındığı belirtilerek, ikinci bir emre kadar taziye evlerinin kapalı tutulacağı vurgulandı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise korona virüs tehdidi ortadan kalkana her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini söyledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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