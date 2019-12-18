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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

18.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:45Adıyaman'da tefeci operasyonu: 1 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Ü'ye ait iş yerlerine ve ikametine baskın yapıldı. Yapılan baskında çok sayıda belge ve dokümanlar ele geçirildi. Belgelere polis ekiplerince el konulurken A.Ü., tefecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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