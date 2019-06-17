17.06.2019 12:47
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Adıyaman'da tefeci operasyonu

Adıyaman

Adıyaman'da düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Adıyaman'da düzenlenen tefeci operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde tefecilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler C. A, H.B. ve Y. A'nın iştirak halinde tefecilik yaptıklarını tespit etti. Şehir merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda da çok sayıda çek, senet ve çeşitli belgeler ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan C.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken H.B. ve Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

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