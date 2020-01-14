Haberler » 3. Sayfa » Adıyaman'da tefeci operasyonu - Haberler

Adıyaman'da tefeci operasyonu

Adıyaman'da, tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

14.01.2020 09:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:44Adıyaman'da tefeci operasyonu
'da, tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, S.F., Y.A., Y.A., ve A.B., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 4 şahıs burada tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan S.F., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Y.A., Y.A., ve A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan operasyon esnasında adresinde bulunmayan H.G., isimli şahsın yakalanması için ise çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği şahsın 10 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:02  AK Parti Grup Başkanvekili Özkan ve çocukları İglo evi yaptı - Haberler
11:02  Hayvanları için karlı tepelerden ot taşıyorlar - Haberler
10:58  Sunucuya koalayı 'vahşi ayı' diye tanıttılar - Haberler
10:55  Savaş mağduru ailelere 265 milyon TL yardım - Haberler
10:54  Erzurum'da hayat dondu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenliyor - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:35  Ruhani düşürülen uçakla ilgili konuştu: Tüm sorumlular cezalandırılacak - Haberler
10:13  Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı - Haberler
14.01.2020 11:14:11