Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltıADIYAMAN'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

09.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:35
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı
ADIYAMAN'da düzenlenen operasyonda, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirdi. Tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan V.T., E.T ve Ş.M.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adıyaman’da tefeci operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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