Haberler » Güncel » Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, POS cihazıyla tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

24.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:02Adıyaman'da tefeci operasyonunda 2 tutuklama

ADIYAMAN'da, POS cihazıyla tefecilik yapıldığı belirlenen 9 iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki 9 iş yerinde, herhangi bir mal veya hizmet almadan faiz karşılığında POS cihazından çekim yapıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda,  9 POS cihazına el konulurken, M.K., S.Ö. ve Z.K. ise gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.K. ve S.Ö., tutuklanırken Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02  Galler Prensi Charles, Batı Şeria'da Ömer bin Hattab Camisi'ni ziyaret etti
17:01  Türkiye Kupası'nda Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor eşleşmesi
17:01  Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
17:01  Bakan Koca: Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok
16:56  Bizim Ev'de ara tatil keyfi
24.01.2020 17:04:28