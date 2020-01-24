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Adıyaman'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

24.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:30Adıyaman'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
'da POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı ileri sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmada, 9 kişinin herhangi bir mal veya hizmet almadan, cep telefonu satışı yapan bir iş yerindeki POS cihazından yüzde 4-5 faiz karşılığında kredi kartlarıyla çekim yaptırdığı belirlendi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda POS cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla M.K, S.Ö. ve Z.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve S.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Z.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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