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Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangınADIYAMAN'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

18.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:44
'da tekstil fabrikasında yangın
ADIYAMAN'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangından yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.
Yangın, öğleden sonra Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasının havalandırma bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana gelirken, ekipler çıkış sebebini araştırıyor.
Adıyaman'da tekstil fabrikasında yangın

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA


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